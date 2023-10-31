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12:17, 31 октября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над российским регионом

Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в небе над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщило Минобороны России.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был обнаружен около 11:30 мск. Целью дрона был объект на территории России, отметили в военном ведомстве.

Беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны, добавили в Минобороны.

Ранее на Кубани украинский беспилотник повредил газовую установку при атаке на нефтеперерабатывающий завод. Возникший после атаки пожар был потушен, в результате инцидента никто не пострадал.

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      Алан Босиков
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