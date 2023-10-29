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13:49, 29 октября 2023Россия

Украинский беспилотник повредил газовую установку при атаке на российский завод

На Кубани украинский беспилотник повредил газовую установку при атаке на завод

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Украинский беспилотник при атаке на Краснодарский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) повредил установку для переработки углеводородного газа и газоконденсата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, установка была повреждена в результате взрыва. После этого возник пожар, который своими силами потушили сотрудники завода. Пострадавших нет.

Взрыв в районе Афипского НПЗ прозвучал около 3:20 мск.

В ночь на 29 октября в российском Минобороны сообщили, что силам противовоздушной обороны удалось сбить сразу 36 дронов над Крымом и Черным морем.

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      Илона Палей
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