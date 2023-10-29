Украинский беспилотник повредил газовую установку при атаке на российский завод

На Кубани украинский беспилотник повредил газовую установку при атаке на завод

Украинский беспилотник при атаке на Краснодарский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) повредил установку для переработки углеводородного газа и газоконденсата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, установка была повреждена в результате взрыва. После этого возник пожар, который своими силами потушили сотрудники завода. Пострадавших нет.

Взрыв в районе Афипского НПЗ прозвучал около 3:20 мск.

В ночь на 29 октября в российском Минобороны сообщили, что силам противовоздушной обороны удалось сбить сразу 36 дронов над Крымом и Черным морем.