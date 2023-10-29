Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали

Оперштаб региона: на Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар

Пожар, произошедший на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Уточняется, что сотрудникам предприятия понадобилось всего полчаса, чтобы потушить возгорание. В результате произошедшего пострадавших и повреждений нет. «Угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует», — говорится в заявлении. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о мощном взрыве в районе Афипского НПЗ, он прозвучал около 3:20 (время совпадает с московским). Как рассказали местные жители, перед взрывом они услышали звук, напоминающий «газонокосилку».