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07:33, 29 октября 2023Россия

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали

Оперштаб региона: на Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пожар, произошедший на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Уточняется, что сотрудникам предприятия понадобилось всего полчаса, чтобы потушить возгорание. В результате произошедшего пострадавших и повреждений нет. «Угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует», — говорится в заявлении. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о мощном взрыве в районе Афипского НПЗ, он прозвучал около 3:20 (время совпадает с московским). Как рассказали местные жители, перед взрывом они услышали звук, напоминающий «газонокосилку».

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      Марина Совина
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