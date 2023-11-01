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13:35, 1 ноября 2023Россия

Минобороны заявило о пресечении попытки Украины атаковать Россию с беспилотника

МО РФ заявило о пресечении попытки ВСУ атаковать Белгородскую область с БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:
архивное фото

архивное фото. Фото: Alina Smutko / Reuters

Около 12:45 по московскому времени 1 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что объект был уничтожен над Белгородской областью.

О работе системы ПВО в приграничном российском регионе ранее 1 ноября заявил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что БПЛА сбили над селом Новая Деревня. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе атаки 31 октября пострадала жительница Шебекино. У женщины перелом кисти, ушибы грудной клетки и мягких тканей носа.

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      Евгения Куликова
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