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13:27, 1 ноября 2023Россия

Система ПВО сработала над российским регионом

Глава Белгородской области Гладков сообщил о работе системы ПВО над регионом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ПВО сработала над населенным пунктом Новая Деревня в Белгородском районе.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — рассказал Гладков. Он отметил, что оперативные службы уже работают на месте.

Президент Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства указал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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      Марк Леонов
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