ВСУ обстреляли из танка Т-64 приграничное российское село
Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, обстреляли из танка Т-64 село Новая Таволжанка Белгородской области. О происшествии в приграничном российском селе стало известно Telegram-каналу Shot.
По сведениям издания, огонь был открыт со стороны Харьковской области. Всего по белгородскому селу выпустили четыре снаряда калибра 125 миллиметров.
В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал. Значительных повреждений на земле также не было зафиксировано, утверждает Shot.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью винтовки и пытались завязать у границы с регионом бой.
Тогда российские военные отбросили противника ответным огнем. Сведений о пострадавших не поступало. Разрушений на земле удалось избежать.