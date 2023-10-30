ВСУ обстреляли из танка Т-64 приграничное российское село

Shot: ВСУ обстреляли из танка Т-64 белгородское село Новая Таволжанка

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, обстреляли из танка Т-64 село Новая Таволжанка Белгородской области. О происшествии в приграничном российском селе стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, огонь был открыт со стороны Харьковской области. Всего по белгородскому селу выпустили четыре снаряда калибра 125 миллиметров.

В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал. Значительных повреждений на земле также не было зафиксировано, утверждает Shot.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью винтовки и пытались завязать у границы с регионом бой.

Тогда российские военные отбросили противника ответным огнем. Сведений о пострадавших не поступало. Разрушений на земле удалось избежать.