Минобороны сообщило о повреждении корабля при ракетном ударе ВСУ по Керчи

Минобороны России сообщило о повреждении корабля при ракетном ударе ВСУ по Керчи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в городе Керчи, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13, В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что удар был нанесен в субботу, 4 ноября ВСУ по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в Керчи.

В субботу, 4 ноября, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российская система ПВО сработала в районе судостроительного завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи. Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков, никто не пострадал.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей региона о работе системы ПВО. Россиян попросили не приближаться к обломках беспилотных летательных аппаратов, не трогать их и сообщать о таких находках экстренным службам.

4 ноября российские ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей.