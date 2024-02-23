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21:32, 23 февраля 2024Россия

Раскрыты подробности падения летательных аппаратов в российском регионе

Оперштаб Кубани: в Каневском районе упали два летательных аппарата

Два летательных аппарата упали в Каневском районе Краснодарского края, произошел пожар на площади 250 квадратных метров. Подробности раскрыл оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.

По данным властей Кубани, инцидент произошел вечером 23 февраля около 20.00. В настоящее время идет ликвидация пожара, привлечены 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы.

Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет.

Ранее сообщалось о падении неустановленного летательного аппарата в Каневском районе в Краснодарском крае. На месте крушения загорелся камыш.

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      Марина Совина
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