Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 27 февраля 2024Россия

Украина атаковала российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Гуево

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Об атаке сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако населенный пункт частично остался без света. Сейчас в Гуеве проводится подомовой обход.

Ранее, 26 февраля, обстрелу со стороны Украины подверглось курское село Попово-Лежачи. По словам Старовойта, разрушений и пострадавших нет.

В тот же день два дрона-камикадзе ВСУ попытались атаковать объекты инфраструктуры в селе Гордеевка Кореневского района, однако последствий на земле удалось избежать. Еще один беспилотник рухнул в огороде в селе Троицком. Старовойт напомнил, что нельзя приближаться к обломкам украинских дронов из-за опасности их взрыва.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Испании знали о прибытии российского летчика-перебежчика с первого дня. Они озвучили новую версию его убийства

      В США рассказали о переоцененности танков Abrams

      Зеленский обвинил Трампа в поддержке России

      Мать воевавшего в ВСУ российского актера отреагировала на пожизненный срок сыну

      Джулия Фокс в микробюстгальтере вышла на сцену перед публикой

      На Украине сотрудники военкомата подрались с парой из Одессы и попали на видео

      Созданы человеческие мини-сердца

      В Германии заявили о раздражении Шольца из-за дисбаланса в помощи Украине

      Французский депутат опротестовал возможную отправку западных войск на Украину

      В ДНР сообщили об уничтожении вооружения ВСУ под Авдеевкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше