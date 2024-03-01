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12:29, 1 марта 2024Россия

Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника над Белгородской областью

Минобороны РФ подтвердило уничтожение БПЛА над территорией Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России подтвердило уничтожение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«1 марта около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

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