Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника над Белгородской областью

Минобороны РФ подтвердило уничтожение БПЛА над территорией Белгородской области

Минобороны России подтвердило уничтожение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«1 марта около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).