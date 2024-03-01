ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о второй атаке за день со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под обстрел попало село Терезовка Шебекинского городского округа. Один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения. Повреждения получили окна и кровля дома.

Пострадавших при обстреле нет, отметил глава области. На данный момент подворовой обход территории продолжается.

Это уже вторая атака ВСУ на Белгородскую область за день. Ранее о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) также сообщал Гладков. По его словам, БПЛА был сбит над селом Новая Деревня Белгородского района. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.