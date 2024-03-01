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15:17, 1 марта 2024Россия

Раскрыта одна деталь уничтожения беспилотника ВСУ под Белгородом

Белгородский губернатор Гладков: над селом Доброе сбит беспилотник ВСУ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), об уничтожении которого сообщало Минобороны России, сбит над селом Доброе в Грайворонском городском округе Белгородской области. Эту деталь раскрыл губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, сейчас на месте работают оперативные службы, которые уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, заключил Гладков.

Как ранее отчитались в Минобороны России, около 14:30 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Белгородской области очередной украинский дрон самолетного типа. По данным ведомства, летательный аппарат перехватили при попытке атаковать объекты на территории региона. Другие подробности не приводились.

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      Константин Лысяков
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