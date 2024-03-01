Над российским регионом сбили пятый за день беспилотник

Минобороны заявило о пятом сбитом за день беспилотнике в Белгородской области

В Белгородской области сбили пятый за день беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Попытка атаковать приграничный регион была пресечена системами противовоздушной обороны (ПВО) около 14:30 по московскому времени. Белгородскую область пытался атаковать беспилотник самолетного типа.

В ночь на пятницу, 1 марта, силы ПВО сбили три беспилотника в Нижегородской области — целью атаки мог быть производящий взрывчатку завод. Еще один беспилотник поразили в небе над Курской областью.