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15:02, 1 марта 2024Россия

Над российским регионом сбили пятый за день беспилотник

Минобороны заявило о пятом сбитом за день беспилотнике в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области сбили пятый за день беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Попытка атаковать приграничный регион была пресечена системами противовоздушной обороны (ПВО) около 14:30 по московскому времени. Белгородскую область пытался атаковать беспилотник самолетного типа.

В ночь на пятницу, 1 марта, силы ПВО сбили три беспилотника в Нижегородской области — целью атаки мог быть производящий взрывчатку завод. Еще один беспилотник поразили в небе над Курской областью.

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      Анастасия Шейкина
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