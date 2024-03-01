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07:42, 1 марта 2024Россия

Появились подробности о попытке атаки дронов на Нижегородскую область

Мэр Носков: после атаки БПЛА объекты в Дзержинске работают штатно, жертв нет

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Беспилотники, которые пытались атаковать Нижегородскую область, хотели ударить по территории промзоны в Дзержинске. Такие подробности случившегося раскрыл мэр российского города Иван Носков в Telegram-канале.

«Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционирует в штатном режиме», — сообщил глава города.

В ночь на пятницу, 1 марта, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Нижегородской областью три беспилотника. Еще по одному дрону перехватили над Белгородской, а также над Курской областями. В Курске шесть часов продлилась угроза ракетной опасности.

Дзержинск — второй по величине после Новгорода город в Нижегородской области. В нем предприятий, связанных с обрабатывающим производством, а также электротехнической продукцией.

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      Анастасия Шейкина
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