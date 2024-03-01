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07:12, 1 марта 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате дронов в Нижегородской и Белгородской областях

МО: силы ПВО перехватили три БПЛА в Нижегородской и один в Белгородской областях
СюжетМинобороны:

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники в двух регионах России — в Нижегородской и Белгородской областях. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что один беспилотник был перехвачен над Белгородской областью, еще три — над Нижегородской областью. Регионы пытались атаковать четыре беспилотника самолетного типа, подробностей о последствиях попытки атаки не приводится.

Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на пятницу, 1 марта, власти Воронежа также сообщили о пяти движущихся на город беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жителям тогда рекомендовали соблюдать спокойствие и не проявлять паники. Впоследствии сообщалось, что украинские дроны так и не пересекли границы региона.

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      Анастасия Шейкина
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