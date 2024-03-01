Власти российского региона уточнили данные о пяти дронах ВСУ

Власти Воронежской области: 5 дронов ВСУ пока так и не пересекли границы региона

Непосредственной угрозы Воронежу от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) прямо сейчас нет. Об этом заявили в пресс-службе правительства Воронежской области, уточнив данные по инциденту в Telegram-канале.

Ранее жителям Воронежа разослали Push-уведомления с предупреждениями, сообщалось, что средства обнаружения зафиксировали движение пяти дронов в направлении города со стороны Украины.

«Однако границы региона эти БПЛА пока так и не пересекли», — указано в сообщении властей региона.

Также в правительстве Воронежской области напомнили гражданам порядок действий в случае обнаружения беспилотного летательного аппарата (БПЛА).