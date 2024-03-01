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14:30, 1 марта 2024Россия

Два беспилотника ВСУ сбили в небе над российским регионом

Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Оба летательных аппарата были перехвачены около 13:30 мск, уточнили в военном ведомстве. Дроны были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Уничтоженные БПЛА относятся к классу беспилотников самолетного типа, отметили в Минобороны. Воздушные суда этого типа способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

1 марта ВСУ атаковали еще один приграничный с Украиной российский регион – Курскую область. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что что украинские войска выпустили по региону не менее пяти снарядов. В результате атаки никто не пострадал.

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      Алан Босиков
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