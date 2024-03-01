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13:28, 1 марта 2024Россия

Губернатор сообщил об обстреле российского региона со стороны Украины

ВСУ обстреляли Курскую область, пострадавших нет

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Атаке подвергся населенный пункт Теткино. По данным из открытых источников, окраина поселка вплотную прилегает к российско-украинской границе. ВСУ выпустили по российской территории не меньше пяти снарядов.

В результате обстрела никто не пострадал, подчеркнул Старовойт. «Информация по повреждениям уточняется», — добавил губернатор.

1 марта ВСУ дважды атаковали Белгородскую область, которая также граничит с Украиной. В небе над регионом сработала система противовоздушной обороны. После этого глава региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Терезовка Шебекинского городского округа.

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      Алан Босиков
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