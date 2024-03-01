ВСУ пятый раз за день атаковали Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пятой за день атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пятый раз за день атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Никто не пострадал», — пояснил он.

В результате атаки повреждения получило одно частное жилое домовладение. Осколки снарядов пробили стекла, посекли фасад и забор, а также повредили стоящие рядом автомобиль и линию газоснабжения. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил губернатор.

Это уже пятая атака ВСУ на регион за день. Ранее Гладков сообщал о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, БПЛА был сбит над селом Новая Деревня Белгородского района. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Вторая атака была совершена по селу Терезовка Шебекинского городского округа. Один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения.

Во время третьей атаки несколько воздушных целей были уничтожены над селами Никольское и Новая Деревня. Затем снова сработали системы ПВО, которые сбили беспилотник самолетного типа над селом Доброе.