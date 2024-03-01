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13:55, 1 марта 2024Россия

ВСУ третий раз за день атаковали Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о третьей за день атаке со стороны ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, над Белгородским районом снова сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Несколько воздушных целей были уничтожены над селами Никольское и Новая Деревня.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил он.

Это уже третья атака ВСУ на Белгородскую область за день. Ранее о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) также сообщал Гладков. По его словам, БПЛА был сбит над селом Новая Деревня Белгородского района. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Вторая атака была совершена по селу Терезовка Шебекинского городского округа. Один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения.

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      Никита Абрамов
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