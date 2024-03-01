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16:31, 1 марта 2024Бывший СССР

В Кривом Роге произошли взрывы

РБК-Украина: в Кривом роге произошли несколько взрывов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошли несколько взрывов. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

По состоянию на 16:17 по московскому времени, воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской области, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Коновалово Волоконовского района. Взрыв беспилотника повредил трактор, пострадавших нет.

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      Алевтина Запольская
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