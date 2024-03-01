В Кривом Роге произошли взрывы
РБК-Украина: в Кривом роге произошли несколько взрывов
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошли несколько взрывов. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.
По состоянию на 16:17 по московскому времени, воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской области, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Коновалово Волоконовского района. Взрыв беспилотника повредил трактор, пострадавших нет.