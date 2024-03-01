Стало известно о взрыве в украинском городе

«Зеркало недели»: в городе Днепр прозвучал взрыв

В украинском городе Днепр прозвучал взрыв. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает издание «Зеркало недели».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сообщения о взрыве начали появляться в СМИ в 15:14 мск. После этого в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о ряде взрывов в украинском Кривом Роге. До этого также сообщалось о взрыве дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины в селе Коновалово Волоконовского района Белгородской области.