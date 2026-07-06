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Силовые структуры
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10:24, 6 июля 2026Силовые структуры

Стало известно о попытках маньяка с сексуальными извращениями выйти из российской колонии

Маньяк Тамбасов (пермский Чикатило) пытается выйти на свободу после трех убийств девушек
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: страница «МАНЬЯКИ. КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ» во «ВКонтакте»

Сексуальный маньяк Дмитрий Тамбасов, прозванный пермским Чикатило за расправы над девушками, предпринимает попытки выйти из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Тамбасов отбывает 25-летний срок в ИК-12 Пермского края и регулярно подает заявления на перевод в колонию-поселение и ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). В последнем его прошении об УДО было отказано. Но через два года, в 2028 году, его все же освободят. Жители Перми в ужасе от перспективы, что на воле окажется психически нестабильный маньяк с сексуальными девиациями.

Тамбасов начал охоту на девушек в начале 2000-х. На момент задержания ему был 21 год. Его подозревали в причастности к 11 расправам, но удалось доказать только три. Суд присяжных приговорил пермского Чикатило к пожизненному сроку, но в 2010 году Верховный суд России заменил максимальное наказание на 25 лет лишения свободы.

С 2020 года преступник стал активно предпринимать попытки освободиться. Он впервые за время отсидки трудоустроился в колонии, чтобы получить положительную характеристику от администрации, благодаря которой осужденные могут рассчитывать на смягчение наказания. Серийный маньяк нарезал хлеб в столовой, обрабатывал дерево, следил за порядком и чистотой. Но образцового заключенного из него не вышло, его поставили на учет из-за буйного поведения.

Ранее сообщалось, что судебные приставы более 17 лет взыскивают компенсацию морального вреда с пожизненно осужденного Александра Геращенко, который расправлялся с военными и милиционерами из-за оружия.

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