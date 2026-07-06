Стало известно о попытках маньяка с сексуальными извращениями выйти из российской колонии

Маньяк Тамбасов (пермский Чикатило) пытается выйти на свободу после трех убийств девушек

Сексуальный маньяк Дмитрий Тамбасов, прозванный пермским Чикатило за расправы над девушками, предпринимает попытки выйти из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Тамбасов отбывает 25-летний срок в ИК-12 Пермского края и регулярно подает заявления на перевод в колонию-поселение и ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). В последнем его прошении об УДО было отказано. Но через два года, в 2028 году, его все же освободят. Жители Перми в ужасе от перспективы, что на воле окажется психически нестабильный маньяк с сексуальными девиациями.

Тамбасов начал охоту на девушек в начале 2000-х. На момент задержания ему был 21 год. Его подозревали в причастности к 11 расправам, но удалось доказать только три. Суд присяжных приговорил пермского Чикатило к пожизненному сроку, но в 2010 году Верховный суд России заменил максимальное наказание на 25 лет лишения свободы.

С 2020 года преступник стал активно предпринимать попытки освободиться. Он впервые за время отсидки трудоустроился в колонии, чтобы получить положительную характеристику от администрации, благодаря которой осужденные могут рассчитывать на смягчение наказания. Серийный маньяк нарезал хлеб в столовой, обрабатывал дерево, следил за порядком и чистотой. Но образцового заключенного из него не вышло, его поставили на учет из-за буйного поведения.

Ранее сообщалось, что судебные приставы более 17 лет взыскивают компенсацию морального вреда с пожизненно осужденного Александра Геращенко, который расправлялся с военными и милиционерами из-за оружия.