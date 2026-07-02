Приставы годами пытались взыскать миллион с пожизненно осужденного россиянина

РИА Новости: Приставы 17 лет взыскивают моральный вред с соликамского маньяка Геращенко

Судебные приставы более 17 лет взыскивают компенсацию морального вреда с пожизненно осужденного Александра Геращенко, который расправлялся с военными и милиционерами ради оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, с которыми ознакомилось агентство.

Как установил суд, в период с июля 1998 года по декабрь 2006-го Геращенко, более известный как соликамский маньяк или соликамский стрелок, нападал на военных, милиционеров и охранников, чтобы завладеть их оружием. В ноябре 2008 года Пермский краевой суд приговорил его к пожизненному лишению свободы, а спустя полгода в отношении него открыли исполнительные листы о взыскании морального вреда в пользу потерпевших. Общая сумма по листам составила 1,1 миллиона рублей, которые с Геращенко взыскивают уже больше 17 лет.

Геращенко — бывший морпех и прапорщик МЧС. На его счету семь расправ с разбоем, покушение, хищение оружия и ряд других уголовных статей. Все преступления мужчина совершал ради оружия. Собрав целый арсенал, он попытался сбежать в Европу, но вместо этого оказался в колонии «Белый лебедь».

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