Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3342, еще 16 тысяч человек пострадали

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 3342. Еще более 16 тысяч человек пострадали, сообщает спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в Telegram-канале.

При этом спасти живыми и невредимыми удалось 6462 человека. Это значение не менялось за последние двое суток, а число тех, кого не получилось спасти, выросло на 388.

По последним данным, помощь уже получили 86,79 тысячи пострадавших от землетрясения семей. Без жилья остались 17,35 тысячи человек. Стихийное бедствие повредило 856 зданий в стране — 190 из них полностью обрушились.

Ранее в ООН назвали приблизительный урон от землетрясения в Венесуэле. По расчетам специалистов, сумма может достигать 6,7 миллиарда долларов — это почти шесть процентов ВВП латиноамериканской страны.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр был в 60 километрах от города Валенсия. За ним последовало еще одно землетрясение магнитудой 7,5, а затем еще 30 подземных толчков.