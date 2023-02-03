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20:02, 3 февраля 2023Мир

Глава Еврокомиссии рассказала об опыте пребывания в киевском бомбоубежище

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что укрылась в бомбоубежище после визита на киевскую почту
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, как ей пришлось укрыться в бомбоубежище Киева из-за «авианалета». Об этом сообщает РИА Новости.

Она сообщила, что в пятницу, 3 февраля, вместе с украинским премьер-министром посетила почтовое отделение в районе площади Майдан. Там собралось большое количество людей, пришедших заменить старые электрические лампочки на LED-лампы, пожертвованные Украине Евросоюзом.

Свой визит туда Фон дер Ляйен посчитала символичным, так как после него главе ЕК пришлось спуститься в укрытие. «Это показывает реальность ежедневной войны», — заявила она, вспоминая свой опыт пребывания в киевском бомбоубежище.

2 февраля Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом в сопровождении группы комиссаров Евросоюза. В Киеве глава ЕК встретилась с украинским лидером.

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Варвара Кошечкина
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