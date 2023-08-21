Зеленский встретится с премьер-министром Греции

Зеленский прибыл в Афины и встретится с премьер-министром Греции Мицотакисом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грецию, где встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Встреча Зеленского с Мицотакисом пройдет в резиденции Мегаро Максиму. Затем состоится встреча в расширенном формате с участием делегаций.

Ожидается, что главы стран выступят перед прессой. Вечером пройдет ужин, в котором примут участие лидеры балканских стран, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Ранее выяснилось, что королева Дании Маргрете II прервала отпуск во Франции ради приема украинского лидера Владимира Зеленского в королевском дворце Кристиансборг. После приема королева Маргрете устроила обед в замке, в котором «принимают участие и украинские гости».