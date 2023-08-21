Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:23, 21 августа 2023Мир

Зеленский встретится с премьер-министром Греции

Зеленский прибыл в Афины и встретится с премьер-министром Греции Мицотакисом
Кириакос Мицотакис

Кириакос Мицотакис. Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грецию, где встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Встреча Зеленского с Мицотакисом пройдет в резиденции Мегаро Максиму. Затем состоится встреча в расширенном формате с участием делегаций.

Ожидается, что главы стран выступят перед прессой. Вечером пройдет ужин, в котором примут участие лидеры балканских стран, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Ранее выяснилось, что королева Дании Маргрете II прервала отпуск во Франции ради приема украинского лидера Владимира Зеленского в королевском дворце Кристиансборг. После приема королева Маргрете устроила обед в замке, в котором «принимают участие и украинские гости».

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Диггеры-подростки спустились в водные тоннели под Москвой и пропали. Выбраться живыми им не удалось. Кто в этом виноват?

    Раскрыто местонахождение певицы Алсу

    Стоматолог рассказала о причинах хруста в челюсти

    Зеленский рассказал о планах производить на Украине шведские БМП

    Корова родила двухголового теленка с шестью ногами

    Россиянки остались вне списка самых влиятельных легкоатлеток мира

    Миллионы жителей Стамбула переселят из-за риска землетрясений

    В ЛНР суд приговорил украинского наводчика к 17 годам за обстрел жилых домов

    В Кремле прокомментировали предстоящий саммит БРИКС в ЮАР

    Байдена раскритиковали после слов о поражении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости