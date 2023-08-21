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15:55, 21 августа 2023Мир

Королева Дании прервала отпуск и устроила Зеленскому обед в замке

Королева Дании Маргрете II прервала отпуск ради приема Зеленского и обеда с ним

Фото: Ritzau Scanpix / Martin Sylvest / Reuters

Королева Дании Маргрете II прервала свой отпуск во Франции ради приема украинского лидера Владимира Зеленского в королевском дворце Кристиансборг. Об этом сообщает радио DR.

Королевская семья подтвердила радио, что королева прервала свой отпуск, чтобы принять президента Украины и первую леди. После приема королева Маргрете устраивает обед в замке, в котором «принимают участие и украинские гости».

Ранее Зеленский сообщил, что встретился с королевой Дании. Он поблагодарил королевскую семью за поддержку гуманитарных усилий датских и международных организаций, которые действуют на Украине, а также выразил благодарность властям страны за гуманитарную, финансовую и военную помощь Киеву.

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    Семен Александров
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