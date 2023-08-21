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15:32, 21 августа 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с королевой Дании

Президент Украины Зеленский встретился с королевой Дании Маргрете II

Фото: Ritzau Scanpix / Martin Sylvest / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что встретился с королевой Дании Маргрете II.

«Встреча с королевой Дании Маргрете II и членами королевской семьи. Заявления и действия королевской семьи Дании в поддержку Украины и украинского народа очень много значат для нас», — заявил глава государства.

Зеленский также поблагодарил королевскую семью за поддержку гуманитарных усилий датских и международных организаций, которые действуют на Украине. Кроме того, он выразил благодарность властям страны за гуманитарную, финансовую и военную помощь Киеву.

Ранее президент Украины провел встречу с членом Республиканской партии США, экс-губернатором штата Нью-Джерси Кристофером Кристи. «Поблагодарил всех американцев, каждого и каждого, за жизненно важную поддержку», — рассказал лидер республики.

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    Кристина Есикова
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