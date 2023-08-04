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17:35, 4 августа 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с членом Республиканской партии США

Зеленский встретился с членом Республиканской партии США Кристофером Кристи

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членом Республиканской партии США, экс-губернатором штата Нью-Джерси Кристофером Кристи. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел встречу с членом Республиканской партии, экс-губернатором штата Нью-Джерси Кристофером Кристи. (…) Поблагодарил всех американцев, каждого и каждого, за жизненно важную поддержку», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский назвал ближайшие шесть месяцев самыми важными для Украины, так как у союзников Киева начнется новый политический сезон. По его мнению, политсезон должен стать таким же «проукраинским», как и предыдущие. Глава государства добавил, что у Украины еще есть время подготовиться к нему. Период с сентября по декабрь станет временем ответственных решений для Киева и всей Европы, убежден Зеленский.

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    Кристина Есикова
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