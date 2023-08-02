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19:04, 2 августа 2023Бывший СССР

Зеленский назвал ближайшие полгода самыми важными для Киева

Зеленский назвал ближайшие полгода важными из-за нового политсезона у партнеров
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ближайшие полгода самыми важными для Киева, так как у партнеров страны начнется новый политический сезон. Об этом он заявил в Telegram.

«Сейчас — самые важные полгода. Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. Он должен стать таким же проукраинским, как и предыдущие политические сезоны», — высказался украинский лидер.

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    Кристина Есикова
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