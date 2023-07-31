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18:57, 31 июля 2023Бывший СССР

Зеленский пожаловался на недостаточную помощь со стороны Запада

Зеленский пожаловался, что военной помощи со стороны Запада недостаточно

Фото: Clodagh Kilcoyne / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что военной помощи со стороны Запада Киеву недостаточно, так как конфликт продолжается. Об этом он рассказал в интервью бразильской газете O Globo.

«Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идёт война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь», — заявил Зеленский.

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    Алевтина Запольская
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