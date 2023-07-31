Зеленский пожаловался на недостаточную помощь со стороны Запада
Зеленский пожаловался, что военной помощи со стороны Запада недостаточно
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что военной помощи со стороны Запада Киеву недостаточно, так как конфликт продолжается. Об этом он рассказал в интервью бразильской газете O Globo.
«Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идёт война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь», — заявил Зеленский.