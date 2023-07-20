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15:04, 20 июля 2023Бывший СССР

На Украине пожаловались на нежелание Вашингтона давать Киеву деньги

Минфин Украины пожаловался на нежелание Вашингтона давать Киеву деньги вместо оружия
Сергей Марченко

Сергей Марченко. Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

Глава Минфина Украины Сергей Марченко пожаловался, что Вашингтону проще дать Киеву оружие, а не деньги. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Экономическая правда».

«США удобнее давать нам оружие, [реактивные системы залпового огня] HIMARS, ракеты — все что угодно, но не [финансовые] средства», — сказал министр.

По его мнению, это связано с тем, что американские избиратели не хотят содержать украинских пенсионеров, врачей и учителей. «Они говорят: "А что, у нас проблем нет?"», — заявил Марченко.

В этом году, утверждает глава Минфина, Украина получила уже более 23 миллиарда долларов международной финансовой помощи. По его словам, до конца года Киев уже обеспечен финансами, но зоной риска остается бюджет сектора безопасности и обороны.

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    Алевтина Запольская
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