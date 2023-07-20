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10:37, 20 июля 2023Мир

США объявят новый пакет помощи Украине

CNN: США объявят новый пакет помощи Украине на $400 млн, он включит системы ПВО и РСЗО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

США объявят новый пакет помощи Украине на несколько сотен миллионов долларов, передает CNN со ссылкой на официальных лиц страны.

Уточняется, что Киев может получить помощь на сумму 400 миллионов долларов, которая включит дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, а также боеприпасы для систем противоракетной обороны (ПВО) Patriot и систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, пакет будет содержать больше артиллерийских боеприпасов, которых не хватает, как предупредили официальные лица.

Помимо этого, в пакет войдут противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и TOW. Тем не менее пакет еще не доработан и все может измениться, о чем могут объявить уже на этой неделе, сказал один из чиновников.

19 июля администрация президента США объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов. Уточнялось, что Вашингтон в рамках следующего транша поставит Киеву четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, боевые беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade и артиллерийские снаряды.

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    Анастасия Заикина
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