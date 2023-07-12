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22:07, 12 июля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о разочаровании итогами саммита НАТО

Вице-спикер Рады Кондратюк заявила, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе ее разочаровали
Елена Кондратюк

Елена Кондратюк. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались разочаровывающими, однако альянс остается для Украины наибольшей гарантией безопасности. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что итоги мероприятия вызвали смешанные чувства. «Мы, конечно, ждали от союзников смелого шага, но есть разочарования, которые ознаменовались итогами формулирования саммита НАТО о том, что не было фактического приглашения», — отметила депутат. Однако, добавила она, необходимо быть реалистами.

По словам Кондратюк, подобная осторожность со стороны союзников связана с политическими вопросами, в частности, с предстоящими президентскими выборами в США.

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    Марина Совина
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