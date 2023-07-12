Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:16, 12 июля 2023Мир

Байден счел Зеленского удовлетворенным после саммита НАТО

Байден заявил, что Зеленский остался удовлетворенным после саммита НАТО
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден счел, что его украинский коллега Владимир Зеленский остался удовлетворенным после саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе. Его слова журналистам передает РИА Новости.

«Он казался очень удовлетворенным тем, что мы делаем, когда мы расходились», — поделился Байден.

Байден и Зеленский провели двустороннюю встречу 12 июля.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались разочаровывающими, однако альянс остается для Украины наибольшей гарантией безопасности.

Сам Зеленский заявил, что Украина никогда не обменяет территории страны на членство в НАТО. Он также попросил альянс конкретизировать условия, которые должна выполнить республика для вступления в него.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отказался обменивать территории Украины на членство в НАТО

    Байден счел неважным вопрос членства Украины в НАТО из-за гарантий Запада

    Военные НАТО признали контрнаступление трудной задачей для Украины

    Байден заявил о необходимости перестать России атаковать саму себя

    В США заявили об изменившей Россию ошибке Байдена

    Глава ФБР отказался говорить Конгрессу о расследовании против Байдена

    Россия пообещала ответить на конфискацию автомобилей россиян властями ФРГ

    На Украине вынесли решение по наказанию для Сергея Бубки из-за России

    На Украине заявили о разочаровании итогами саммита НАТО

    Байден заявил о работе над вопросом поставок ВСУ ракет ATACMS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости