Байден счел Зеленского удовлетворенным после саммита НАТО

Байден заявил, что Зеленский остался удовлетворенным после саммита НАТО

Президент США Джо Байден счел, что его украинский коллега Владимир Зеленский остался удовлетворенным после саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе. Его слова журналистам передает РИА Новости.

«Он казался очень удовлетворенным тем, что мы делаем, когда мы расходились», — поделился Байден.

Байден и Зеленский провели двустороннюю встречу 12 июля.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались разочаровывающими, однако альянс остается для Украины наибольшей гарантией безопасности.

Сам Зеленский заявил, что Украина никогда не обменяет территории страны на членство в НАТО. Он также попросил альянс конкретизировать условия, которые должна выполнить республика для вступления в него.