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20:45, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский отказался обменивать территории Украины на членство в НАТО

Зеленский заявил, что не пойдет на обмен территорий Украины на членство в НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не обменяет территории страны на членство в НАТО. Пресс-конференцию в Вильнюсе транслировал всеукраинский телемарафон.

Отвечая на вопрос журналистов о том, возможен ли сценарий, при котором членство в НАТО может использоваться как вопрос переговоров с Москвой, к которому готовится Запад, украинский лидер заявил, что позицию Киева четко знают партнеры.

«Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории, мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на замороженный конфликт», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский попросил НАТО конкретизировать условия, которые должна выполнить республика для вступления в Североатлантический альянс. Глава государства призвал «обратить внимание на формулировки относительно "условий"», выразив желание увидеть в них конкретику.

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    Варвара Кошечкина
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