Зеленский отказался обменивать территории Украины на членство в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не обменяет территории страны на членство в НАТО. Пресс-конференцию в Вильнюсе транслировал всеукраинский телемарафон.
Отвечая на вопрос журналистов о том, возможен ли сценарий, при котором членство в НАТО может использоваться как вопрос переговоров с Москвой, к которому готовится Запад, украинский лидер заявил, что позицию Киева четко знают партнеры.
«Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории, мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на замороженный конфликт», — подчеркнул он.
Ранее Зеленский попросил НАТО конкретизировать условия, которые должна выполнить республика для вступления в Североатлантический альянс. Глава государства призвал «обратить внимание на формулировки относительно "условий"», выразив желание увидеть в них конкретику.