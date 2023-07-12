Президент Зеленский попросил конкретизировать условия для вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский попросил НАТО конкретизировать условия, которые должна выполнить республика для вступления в Североатлантический альянс. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Глава государства призвал «обратить внимание на формулировки относительно "условий"», выразив желание увидеть в них конкретику. «Мы воспринимаем их именно как условия безопасности. Мы понимаем, что Украина не может стать членом НАТО, пока идет война. Но потом это будет наша общая сила, когда Украина присоединится к альянсу», — добавил украинский лидер.

Ранее на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский заявил, что на Украине понимают невозможность присоединиться к альянсу до конца боевых действий. «Мы станем членом НАТО, когда будут условия. Я понимаю, что это произойдет тогда, когда на нашей земле будет безопасно», -– отметил он.