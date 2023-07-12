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15:15, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил об адекватности украинцев

Зеленский: на Украине понимают невозможность вступить в НАТО до конца боевых действий

Фото: Yves Herman / Reuters

На Украине понимают, что страна не может вступить в НАТО до конца боевых действий. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Мы адекватные люди, мы понимаем, нам помогают партнеры — они поставляют оружие, это помогает нам выживать, нам это очень нужно. Мы понимаем, что кто-то сейчас боится говорить о нашем членстве в НАТО, потому что никто не хочет развязать мировую войну. Действительно, это логично и понятно, я хочу, чтобы все это понимали», — сказал украинский лидер.

Он также отметил, что на встрече с представителями стран НАТО прозвучали важные сигналы, подтверждающие перспективу вступления Украины в альянс. «Эта уверенность, как мне кажется, чувствуется впервые. Мы станем членом НАТО, когда будут условия. Я понимаю, что это произойдет тогда, когда на нашей земле будет безопасно», -– заключил глава государства.

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    Георгий Нестеров
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