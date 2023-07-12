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13:55, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский назвал Украину донором безопасности для НАТО

Владимир Зеленский заявил, что Украина стала донором безопасности для НАТО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина стала «донором безопасности» для НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО в Вильнюсе, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, сейчас мир испытывает явный «дефицит безопасности», поэтому сотрудничество Украины со странами-партнерами должно заполнить этот дефицит.

Подводя итоги прошедшего саммита, Зеленский заверил, что его результаты для республики оказались «хорошими». Однако если бы альянс согласился на приглашение Украины в альянс, «они были бы отличными».

Также, выступая на пресс-конференции, украинский президент сообщил, что страна вскоре получит от Австралии 30 бронемашин Bushmaster. Он назвал грядущие поставки следствием политического взаимопонимания между Киевом и Канберрой.

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    Александр Слабиев
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