Зеленский назвал Украину донором безопасности для НАТО

Владимир Зеленский заявил, что Украина стала донором безопасности для НАТО

Украина стала «донором безопасности» для НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО в Вильнюсе, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, сейчас мир испытывает явный «дефицит безопасности», поэтому сотрудничество Украины со странами-партнерами должно заполнить этот дефицит.

Подводя итоги прошедшего саммита, Зеленский заверил, что его результаты для республики оказались «хорошими». Однако если бы альянс согласился на приглашение Украины в альянс, «они были бы отличными».

Также, выступая на пресс-конференции, украинский президент сообщил, что страна вскоре получит от Австралии 30 бронемашин Bushmaster. Он назвал грядущие поставки следствием политического взаимопонимания между Киевом и Канберрой.