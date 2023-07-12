В новый пакет военной помощи Украине вошли австралийские БТР Bushmaster

Зеленский: в новый пакет военной помощи Украине вошли 30 австралийских БТР Bushmaster

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что в новый пакет военной помощи Киеву вошли 30 бронетранспортеров (БТР) Bushmaster.

«Переговоры с господином премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Спасибо! Новый мощный оборонительный пакет, включая 30 Bushmaster», — заявил президент.

Он назвал встречу с австралийским лидером успешной, подчеркнув их политическое взаимопонимание.

26 июня правительство Австралии объявило о пакете военной помощи Украине в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США), который включает 70 боевых машин.

Ранее Австралия уже поставляла Киеву 90 БТР Bushmaster, артиллерию и боеприпасы на сумму более полутора миллиардов долларов.