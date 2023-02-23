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20:47, 23 февраля 2023Мир

Австралия отправит Украине дроны

ABC: Австралия отправит на Украину дроны в рамках пакета помощи на 33 млн долларов
СюжетСанкции против России:

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат доступ к австралийским беспилотным системам. Об этом сообщает телеканал ABC.

В правительстве страны заявили, что передадут Киеву беспилотные воздушные системы в рамках пакета помощи на сумму 33 миллиона долларов.

«Эта поддержка предоставит Вооруженным силам Украины возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки на поле боя, поскольку они продолжают бороться с необоснованной агрессией России», — заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Марлес также подчеркнул, что страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». По данным телканала, на сегодняшний день Австралия предоставила военную помощь на сумму более полумиллиарда долларов. Киеву были переданы 90 бронетранспортеров Bushmaster, артиллерия и боеприпасы.

23 февраля власти Австралии объявили о новых санкциях против России. Новые ограничения коснулись 90 физических и 40 юридических лиц из России.

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Андрей Ставицкий
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