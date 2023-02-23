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20:41, 23 февраля 2023Мир

Австралия объявила о новых санкциях против России

Австралия ввела санкции против 90 физлиц и 40 юрлиц из России
СюжетСанкции против России:

Фото: Fikri Yusuf / G20 Media Center/Handout / Reuters

Власти Австралии в четверг, 23 февраля, объявили о введении новых санкций против России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление правительства страны.

Отмечается, что новые ограничения коснулись 90 физических и 40 юридических лиц из России. В санкционный список попали сотрудники ЦИК, ряд министров, губернаторов и военнослужащих. Среди компаний ограничения коснулись, в частности, ПАО «Туполев», концерна «Калашников» и радио Sputnik.

Также 23 февраля стало известно, что Австралия передаст Украине дроны в рамках пакета помощи на 33 миллиона долларов.

Ранее введение новых антироссийских санкций анонсировала замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд. Она заявила, что о них будет объявлено 24 февраля. При этом в этот день, по ее словам, о новых ограничения сообщат все страны G7.

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Полина Матюхина
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