Австралия выделит новый пакет военной помощи Украине в размере около 74 миллионов долларов

Правительство Австралии объявило в понедельник, 26 июня, о новом пакете военной помощи Украине в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства страны.

«Этот пакет включает: 70 боевых машин, в том числе: 28 бронеавтомобилей М113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Австралия также поставит Киеву артиллерийские снаряды калибром 105 миллиметров. Кроме того, страна передаст 10 миллионов долларов (6,6 миллионов долларов США) Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, которое управляет Украинским гуманитарным фондом.

Власти Австралии также намерены на год продлить беспошлинный доступ для товаров, импортируемых из Украины.

6 июня стало известно, что власти Австралии задумались о передаче Украине 41 списанного истребителя F/A 18-Hornet, и вопрос поставок обсуждается с Киевом и Вашингтоном. При этом США, чье согласие на передачу самолетов необходимо из-за владения правами интеллектуальной собственности на данный вид техники, не против отправки боевой авиации Киеву.