Австралия задумалась о передаче Украине 41 списанного истребителя
Власти Австралии задумались о передаче Украине 41 списанного истребителя F/A 18-Hornet. Отмечается, что в настоящее время данный вопрос обсуждается с Киевом и Вашингтоном, сообщает газета Australian Financial Review (AFR).
«Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 F/A 18-Hornet ВВС Австралии в Киев», — пишет издание, подчеркнув, что пока не было достигнуто каких-либо договоренностей по этой теме.
Источники газеты рассказали, что США, чье согласие на передачу истребителей необходимо в связи с тем, что они владеют правами интеллектуальной собственности на данный вид техники, не против отправки боевой авиации Киеву.
Уточняется, что самолеты могут быть введены в эксплуатацию в течение четырех месяцев, однако часть из них годится лишь на детали. Также, по данным издания, ВСУ могут обязать использовать F/A 18-Hornet исключительно в воздушном пространстве Украины, иначе союзники прекратят их обслуживать.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что контрнаступление может дорого обойтись стране из-за отсутствия защиты от российской авиации.