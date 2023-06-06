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02:16, 6 июня 2023Мир

Австралия задумалась о передаче Украине 41 списанного истребителя

AFR: Австралия может передать Украине 41 списанный истребитель F/A 18-Hornet

Фото: STR New / Reuters

Власти Австралии задумались о передаче Украине 41 списанного истребителя F/A 18-Hornet. Отмечается, что в настоящее время данный вопрос обсуждается с Киевом и Вашингтоном, сообщает газета Australian Financial Review (AFR).

«Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 F/A 18-Hornet ВВС Австралии в Киев», — пишет издание, подчеркнув, что пока не было достигнуто каких-либо договоренностей по этой теме.

Источники газеты рассказали, что США, чье согласие на передачу истребителей необходимо в связи с тем, что они владеют правами интеллектуальной собственности на данный вид техники, не против отправки боевой авиации Киеву.

Уточняется, что самолеты могут быть введены в эксплуатацию в течение четырех месяцев, однако часть из них годится лишь на детали. Также, по данным издания, ВСУ могут обязать использовать F/A 18-Hornet исключительно в воздушном пространстве Украины, иначе союзники прекратят их обслуживать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что контрнаступление может дорого обойтись стране из-за отсутствия защиты от российской авиации.

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    Марина Совина
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