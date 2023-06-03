Зеленский рассказал о высокой цене контрнаступления ВСУ

Президент Зеленский заявил, что контрнаступление может дорого обойтись Украине

Контрнаступление может дорого обойтись Украине, заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, возможны различные сценарии контрнаступления, оно «может произойти по-разному». При этом Зеленский отметил, что для Украины контрнаступление может обойтись слишком дорого из-за отсутствия защиты от российской авиации.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams и истребители F-16 не задействуют при контрнаступлении ВСУ. Несмотря на то что украинских солдат начали обучать управлению танками, данные системы не будут готовы к контрудару ВСУ, указал он. Техника необходима Киеву в долгосрочной перспективе, когда Москва пойдет в новое наступление, заключил Милли.

В конце мая Зеленский сообщил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, украинское руководство уже приняло решение о том, как и когда будут дальше двигаться подразделения.

