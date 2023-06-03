Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:14, 3 июня 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о высокой цене контрнаступления ВСУ

Президент Зеленский заявил, что контрнаступление может дорого обойтись Украине

Фото: Reuters

Контрнаступление может дорого обойтись Украине, заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, возможны различные сценарии контрнаступления, оно «может произойти по-разному». При этом Зеленский отметил, что для Украины контрнаступление может обойтись слишком дорого из-за отсутствия защиты от российской авиации.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams и истребители F-16 не задействуют при контрнаступлении ВСУ. Несмотря на то что украинских солдат начали обучать управлению танками, данные системы не будут готовы к контрудару ВСУ, указал он. Техника необходима Киеву в долгосрочной перспективе, когда Москва пойдет в новое наступление, заключил Милли.

В конце мая Зеленский сообщил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, украинское руководство уже приняло решение о том, как и когда будут дальше двигаться подразделения.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский рассказал о высокой цене контрнаступления ВСУ
    США, Япония и Австралия проведут совместные учения с участием истребителей F-35
    Беспилотник взорвался возле нефтеперерабатывающей станции под Смоленском
    Зеленский объяснил страх НАТО принимать Украину в альянс
    Появились кадры с уничтоженной при попытке прорваться в Россию украинской ДРГ
    В России появится новый международный порт
    В Москве мужчина несколько раз выстрелил в лицо полицейскому
    Появилась информация о пьяной девушке из номера Ничушкина
    Яна Рудковская назвала главный запах Подмосковья
    Зеленский раскрыл число запрашиваемых Киевом у Запада ЗРК Patriot
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.