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22:23, 24 декабря 2023Мир

Украине предрекли потерю Одессы в 2024 году

Джонсон предрек Украине потерю Одессы и большей части западных территорий

Фото: Unsplash

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что Украина потеряет значительные территории, которые могут вернуть себе Польша, Венгрия и Румыния. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Джонсон также предрек Украине потерю Одессы в 2024 году. Он подчеркнул, что такие прогнозы являются плохими новостями для Киева.

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«Также вполне возможно, что исторически румынские территории вернутся к Румынии, часть вернется к Венгрии, а другие территории — к Польше», — допустил экс-сотрудник ЦРУ.

По мнению Джонсона, у Украины нет перспективы светлого будущего. Президенту страны Владимиру Зеленскому докладывают, что Вооруженные силы страны (ВСУ) терпят поражение в зоне боевых действий, а также испытывают дефицит боеприпасов.

Ранее Джонсон признал разработку проигрышной стратегии США для ВСУ. «Они согласились предоставить ВСУ ограниченную и неадекватную подготовку», — отметил он.

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      Марина Совина
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