Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад знал, что контрнаступление Украины провалится

США разработали проигрышную боевую стратегию для Киева. Так бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон прокомментировал последние статьи в газете The Washington Post о причинах неудач украинских военных.

«США взяли на себя инициативу в разработке такого военного плана, в реализации которого у них не было никакого опыта. Они согласились предоставить ВСУ ограниченную и неадекватную подготовку», — признал он.

Так, Вашингтон не поставил Киеву артиллерийские снаряды или самолеты, необходимые для проведения подобной операции, при этом впоследствии американские официальные лица были удивлены провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Говоря об этом, Джонсон подчеркнул, что провал является следствием двух причин. Во-первых, обратил внимание он, Украина не имела авиации, которую можно было бы использовать для ударов по российским позициям, а во-вторых, Киев задействовал неопытных и плохо обученных военнослужащих.

Он напомнил, что подготовка к общевойсковому бою требует более года обучения, в то время как на Западе предлагали сократить обучение до нескольких месяцев. Экс-аналитик ЦРУ также добавил, что на Западе заранее знали, что контрнаступление Украины не имеет шансов на успех. Джонсон удивился, что «клоуны» вроде главы Пентагона Ллойда Остина и бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли верили в то, что у Киева есть реальный шанс прорвать российскую линию обороны.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что во время военных учений в немецком Висбадене в 2022 году генерал Марк Милли призывал украинских спецназовцев «резать глотки русским». По данным издания, так генерал армии США хотел «вдохновить» спецназовцев на проведение операций в районах, контролируемых Россией.