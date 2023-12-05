Генерал армии США Милли в 2022 году призывал украинцев «резать горло россиянам»

Во время военных учений в немецком Висбадене в 2022 году тогдашний председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли призывал украинских спецназовцев «резать горло россиянам». Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», — процитировал Милли чиновник, присутствовавший при этом разговоре.

Уточняется, что так генерал армии США хотел «вдохновить» спецназовцев на проведение операций в районах, контролируемых Россией.

В статье также отмечается, что летнее наступление Украины было неубедительным, и это ставит перед западными сторонниками Киева «отрезвляющие вопросы о будущем». WP со ссылкой на представителя британской службы безопасности подчеркивает, что желание президента Украины Владимира Зеленского «восстановить границы 1991 года» вызывает сомнения. «На это уйдут годы и много крови. Если это вообще возможно», — сказал источник.

Ранее американский журнал Military Watch писал, что моральный дух солдат Вооруженных сил Украины подорвал провал летнего наступления: они потеряли много бойцов, а новое вооружение не повлияло на ход конфликта. Кроме того, Запад стал перенаправлять поставки оружия в Израиль.