В США заявили о практически неминуемом поражении Украины в 2024 году

Military Watch: украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов ВСУ

Украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает американский журнал Military Watch.

По его данным, моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления: они потеряли много бойцов, а новое вооружение не повлияло на ход конфликта. Кроме того, Запад стал перенаправлять поставки оружия в Израиль.

В США добавили, что украинское командование отправляет на сложные боевые задания новобранцев без подготовки, а те сдаются в плен российским военным. При этом опытные бойцы ВСУ расстреливают беглецов, чтобы уменьшить количество дезертиров. Журналисты заявили, что поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году.

Ранее стало известно, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» превращаются в огромную угрозу для Вооруженных сил Украины на поле боя.

